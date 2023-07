O fim de semana foi cheio de música no Parque da Cidade, no Porto, onde decorreu o Festival da Comida do Continente. Sebastián Yatra foi um dos vários artistas que subiram ao palco e não deixou de se manifestar publicamente após o concerto.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, onde destacou imagens do espetáculo, o artista escreveu: "Portugal fala espanhol. 70 mil almas vieram ver-nos!!! Será que começamos a ir a mais países da Europa?".

Após a partilha, Diogo Piçarra não deixou de dizer com muito orgulho que o vídeo é da autoria do seu irmão, André Piçarra.

Por sua vez, Mickael Carreira deixou palavras de apoio e carinho a Sebastián Yatra. "[...] Tu mereces, mano", disse.

