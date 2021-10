Depois de ter sido noticiado que Sean Penn e a mulher, Leila George, estão separados, o ator foi visto com a aliança de casamento.

De acordo com a imprensa internacional, a atriz já avançou com os papéis do divórcio, depois de terem dado o nó há pouco mais de um ano. No entanto, o também ator mantém o anel, pelo menos por enquanto.

Sean Penn foi visto em Malibu, Califórnia, este sábado, 16 de outubro, e a aliança de casamento chamou logo à atenção. Pormenor que foi destacado pelo Page Six. Para ver as imagens, clique aqui.

© Reprodução Page Six / @CelebCandidly / MEGA

Leia Também: Mulher de Sean Penn pede divórcio após um ano de casamento