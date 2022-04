Sean Penn, que esteve na Ucrânia quando começou a invasão russa para filmar, em parceria com a revista VICE, um documentário sobre a guerra no leste europeu, deu nos últimos dias uma entrevista onde confessou ponderar juntar-se à resistência do país liderado por Volodymyr Zelensky e combater.

O também cineasta, de 61 anos, reforçou em declarações ao 'Hollywood Authentic' o seu apoio e profunda admiração pelo povo ucraniano.

"Se estiveram na Ucrânia, é algo que vos passa pela cabeça", diz, referindo-se à possível integração no combate contra os russos.

"Isto faz-nos pensar em que século estamos. No outro dia, estava num posto de gasolina, em Brentwood [Los Angeles], e dei por mim a pensar em usar armas contra a Rússia", admite, chegando mesmo a dizer, mais adiante na conversa, que "provavelmente não usaria uma armadura corporal porque, enquanto estrangeiro, gostaria de a dar a um dos combatentes civis que não tem uma, a um lutador com mais habilidades, ou a um homem ou a uma mulher mais jovem que poderia lutar durante mais tempo".

Ainda nesta entrevista, Sean Penn não poupa nos elogios ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enaltecendo a sua "coragem e liderança".

