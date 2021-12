As homenagens a Rogério Samora continuam a multiplicar-se nas redes sociais. Esta sexta-feira, dois dias depois da morte do ator, João Maneira presto-lhe um sentido tributo na sua página de Instagram.

"Não consigo não dizer nada, tio… apesar de tu sempre me teres dito que um dia que partisses não querias que eu falasse das nossas conversas e da boa pessoa que no fundo eras e querias ser. Como um grande amigo meu disse, se tivesse emprenhado pelos ouvidos nunca saberia quem realmente eras. Sempre serás um exemplo para mim, um ator brilhante que mete qualquer um concentrado a seu lado por sentir o peso e a experiência deste senhor", começou por escrever.

João Maneira continuou, recordando um momento único que viveu com Rogério Samora nas gravações de 'Amor Maior', da SIC, e que contribuiu para a sua evolução enquanto ator.

"Nunca me vou esquecer, Rogério, e tu sabes, daquele dia do casamento em Amor Maior que não me largaste 1 segundo só porque querias que eu fizesse a melhor cena da novela. Puxaste por mim como NUNCA ninguém puxou por mim. Deste-me confiança para ser o melhor de mim e eu sabia que estava protegido, fizeste-me sentir isso e foi incrível", contou.

Disseste para não escrever mas de coração te digo que não consigo porque és muito maior que isso. Obrigado, Rogério! Obrigado pelos concelhos, obrigado pelas conversas sobre a vida e um obrigado especial ao tempo que dedicaste em mim dizendo sempre que eu era um ator do c******. Essa confiança, essa gana de vencer, Rogério, ficou comigo para sempre. Desculpa a demora meu querido, mas como bem sabes esta coisa das redes é um lixo e vim aqui falar para eles o que tu és porque és maior que isto tudo. Até sempre tio! 'Contigo foram só touradas' e inesquecíveis", rematou.

