Maria João Abreu continua internada no hospital e a onda de carinho e apoio permanece nas redes sociais.

Desta vez foi Noémia Costa quem quebrou o silêncio e falou da colega e amiga, com quem está a gravar 'Patrões Fora', na SIC.

Isto porque Noémia completa 57 anos esta sexta-feira e gostava que o presente neste dia especial fosse a chegada de boas notícias sobre Maria João Abreu.

"A 7 de maio de 1964, nasci eu. Hoje é dia de brindar à vida!!! Agradecer a Deus o tanto que me tem dado. Tenho uma família linda, que me ama e a quem amo. Uma filha exímia e um neto maravilhoso. Sinto saudades dos meus queridos pais, mas tenho a certeza que estão no céu orgulhosos de mim. Amigos de núcleo duro extraordinários", começou por escrever a atriz.

"Hoje se eu pudesse escolher o presente eu gostaria, querida Maria João Abreu, que ficasse tudo bem contigo. E peço a Deus todos os dias para que tal aconteça. Hoje eu brindo à vida e espero por ti", completou.

Recorde-se que esta quinta-feira o Fama ao Minuto esteve à conversa com José Raposo e o ator destacou que toda esta situação com Maria João Abreu "é muito complicada".

Por sua vez, João de Carvalho conversou com os jornalistas na inauguração da exposição 'Retratos Contados de Ruy de Carvalho', na Casa do Artista, e também falou sobre o estado de saúde da atriz.

