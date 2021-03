A semana de Maria Botelho Moniz terminou com a celebração dos seus 37 anos, completados esta sexta-feira, 26 de março.

Uma dia especial que a deixou com coração cheio de amor e carinho.

"Se o meu dia de ontem for o reflexo do que me espera, então venham de lá os 37 que eu estou pronta", escreveu na sua página de Instagram um dia depois do aniversário. Uma publicação onde aproveitou também para agradecer todo o carinho recebido.

"Obrigada por todas as mensagens, vídeos, stories, flores, bolos, mimos e AMOR que me fizeram chegar. Gente, que sortuda", rematou.

