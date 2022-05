Scott Disick não esteve entre os convidados do casamento da 'ex' Kourtney Kardashian com Travis Barker.

De acordo com a People, Scott publicou uma fotografia nas stories da sua página de Instagram onde mostrava a janela de um avião. Depois voltou a recorrer à mesma rede social para destacar uma outra imagem onde revelava que a "próxima paragem" era na praia.

Scott Disick e Kourtney Kardashian têm três filhos em comum, Mason, de 12 anos, Penelope, de nove, e Reign, de sete. As crianças estiveram presente no casamento da mãe, que decorreu no domingo em Portofino, Itália.

Scott e Kourtney namoraram durante nove anos e separaram-se em 2015.

