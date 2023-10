Sarah Jessica Parker juntou-se ao SAG-AFTRA, o sindicato dos profissionais de cinema e televisão dos Estados Unidos da América que por estes dias protesta em Nova Iorque por melhores condições de trabalho.

A atriz foi fotografada esta última quarta-feira, dia 25 de outubro, com um look descontraído e a segurar cartazes relacionados com as exigências feitas pelo sindicato.

Vale lembrar que esta é a mais longa greve da indústria, tendo começado há mais de 100 dias.

Veja na galeria as fotografias de Sarah Jessica Parker no protesto.

