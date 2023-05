Sarah Ferguson é uma mãe muito 'babada' e o mesmo aplica-se aos netos. Tendo isto em conta, a duquesa de York mal pode esperar pelo dia em que o conhecerá o novo membro da família, uma vez que a princesa Eugenie, sua filha, aguarda o nascimento do segundo rebento, fruto do casamento com Jack Brooksbank.

Numa entrevista à revista Hola!, Ferguson revelou para quando está previsto o nascimento do neto.

"O parto está previsto para o final de maio, acho eu. Por isso, poderá acontecer a qualquer momento a partir de agora", afirmou.

Perguntou-se ainda a Sarah como é que se sente no papel de avó: "Sou, provavelmente, uma das melhores avós de sempre. A melhor avó porque tenho uma mentalidade de três anos", brincou.

Recorde que Eugenie e Jack já são pais de August, de dois anos.