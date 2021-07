Sarah Ferguson recordou o casamento do príncipe William e Kate Middleton na recente entrevista à revista Town & Country.

Após ter sido deixada de parte e não ter estado na cerimónia, em 2011, a ex-mulher do príncipe Andrew decidiu fazer uma viagem.

"Não achava que seria digna de ir ao casamento deles", recorda Sarah Ferguson. "Na verdade, fui para a Tailândia para ficar longe e para me tentar curar", acrescentou.

No entanto, anos depois, Sarah Ferguson marcou presença no casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, em 2018.

