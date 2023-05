Sarah Ferguson anunciou que ela e uma amiga, a empresária Sarah Jane Thomson, vão lançar um podcast - 'Tea Talks with the Duchess and Sarah'.

"Está na hora de pormos os pontos nos is", disse a duquesa de York, ex-mulher do príncipe André, irmão do rei Carlos III, na sua página de Instagram.

"Colocamos os pontos nos is, falamos sobre a nossa semana e, às vezes, esclarecemos o que é necessário", faz saber.

"Vai ser muito divertido e mal posso esperar", completa.

Desta forma, Ferguson e Thompson planeiam abordar tópicos "difíceis, sendo que contarão com a presença de um convidado todos os episódios.

"São duas grandes amigas que vão falar de tudo com entusiasmo e uma dose de humor saudável", lê-se ainda na descrição do podcast.

