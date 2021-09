A família real britânica voltou a aumentar no último sábado, 18 de setembro, com o nascimento da filha da princesa Beatrice e de Edoardo Mapelli Mozzi. Uma notícia que está a espalhar doçura no seio da realeza.

Depois da princesa Eugenie deixar uma carinhosa mensagem à irmã, sabe-se que Sarah Ferguson, mãe de ambas, está derretida com a neta recém-nascida.

Uma fonte da revista Hello revelou que a ex-mulher do príncipe André viajou da Escócia para Londres na sexta-feira para acompanhar o nascimento e que "está nas nuvens" com a bebé.

Sarah Ferguson e o príncipe André foram avós pela primeira vez em fevereiro, quando a princesa Eugenie e Jack Brooksbank deram as boas-vindas a August Philip.

