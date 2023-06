Sara Sampaio conseguiu dar muitos passos no mundo da moda, tendo construído até uma carreira internacional. No entanto, confessa que o que sempre sonhou foi ser atriz.

Na Mega Hits, a manequim admitiu: "Quando era mais jovem, o que sempre quis foi representar. Depois ganhei os cabelos Pantene e uma coisa levou a outra, e a moda começou ali a pegar. Mas o meu sonho sempre foi ser atriz e representar".

Empenhada na construção da carreira na representação, Sara Sampaio afirma que, ainda assim, nunca irá deixar por completo o mundo da moda. "Porque hoje em dia uma [área] está mesmo muito ligada a outra", explicou.

Ainda sobre o mundo da representação, Sara Sampaio partilhou que "gostava muito de fazer musicais" e, "obviamente, uma mázinha".

