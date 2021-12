Sara Sampaio foi uma das celebridades a marcar presença na abertura do Red Sea International Film Festival, evento que decorre este ano pela primeira vez.

A modelo portuguesa posou na passadeira vermelha ao lado de Mohammed Al Turki, produtor cinematográfico, e mostrou-se orgulhosa por ver o amigo "organizar um evento tão especial e histórico".

Para a ocasião, Sara elegeu um vestido comprido em tons de preto e prateado. As várias camadas de lantejoulas deram a esta peça movimento e brilho, elementos mais do que suficientes para fazerem a portuguesa 'roubar' todas as atenções.

O Red Sea International Film Festival realiza-se até ao dia 15 deste mês em Jidá, na Arábia Saudita.

