Sara Sampaio está em Portugal e a sua passagem ficou marcada por uma festa de arromba no Porto. A poucos dias de completar 30 primaveras, a modelo reuniu amigos para celebrar com 'pompa e circunstância' a despedida dos 29 anos.

A festa aconteceu este sábado no hotel Douro 41 e contou com dezenas de amigos próximos da portuense, de entre os quais os modelos Luís Borges e Ana Sofia Martins. Também o músico David Fonseca, marido de Ana Sofia, marcou presença.

De coração cheio com o momento, Sara Sampaio não resistiu em partilhar alguns momentos da comemoração com os fãs. Espreite as imagens na galeria.

Leia Também: Sara Sampaio destaca aniversário de amiga de longa data: "Amo-te"