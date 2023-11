A semana de Sara Salgado termina com a comemoração de uma data especial. A atriz completa 34 anos esta sexta-feira, dia 10 de novembro, e este ano celebra pela primeira vez na companhia da filha, Vera.

Ao partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma fotografia em que aparece com a menina ao colo a celebrar a data, escreveu: "O aniversário mais feliz de todos. O primeiro anos com a minha filhinha".

De recordar que a bebé Vera nasceu em junho e é fruto do casamento de Sara Salgado com Diogo Pereira Coutinho.

