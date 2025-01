Grávida pela segunda vez, Sara Salgado embarcou para a Costa Rica, país onde viveu umas verdadeiras férias de sonho.

Esta sexta-feira, 3 de janeiro, a atriz partilhou imagens desta viagem que experienciou ao lado de amigos e familiares.

O carrossel apresenta fotografias do resort de luxo no qual Sara Salgado ficou alojada, mas também as paisagens encantadoras que testemunhou.

Os amigos apressaram-se a comentar na publicação, relembrando que a viagem "foi mesmo incrível".

Ora clique na galeria e veja as imagens.

Recorde-se que Sara Salgado é casada com Diogo Pereira Coutinho. O casal tem uma filha, a pequena Vera, de um ano.