Sara Salgado tem usado as redes sociais para mostrar alguns momentos da sua vida com a filha, a pequena Vera, nascida do seu casamento com Diogo Pereira Coutinho.

Sem nunca revelar o rosto da bebé, de dois meses, a atriz tem mostrado algumas fotografias de momentos com a menina, como foi o caso desta segunda-feira, dia 28 de agosto.

Sara mostrou algumas fotografias da sua conta no Instagram enquanto passeava por Lisboa com a filha colocada no marsúpio.

"Passeio pelo bairro", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

