Sara Prata esteve a aproveitar uns dias de férias nas Maldivas, onde foi pedida em casamento, mas já regressou a Portugal.

Esta segunda-feira, dia 10 de julho, a atriz partilhou duas fotografias na sua conta no Instagram, nas quais aparece ao lado do noivo, João Leitão, e com a filha de ambos, Amélia, ao colo.

"Agora nem tão cedo nos largamos! Família de volta e já no nosso Alentejo querido! A nossa reguila cresceu!", escreveu Sara Prata na legenda das fotografias.