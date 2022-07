"Registámos este momento para comemorarmos hoje todas as pequeninas coisas que nos uniram ao longo destes quatro anos", começou por declarar Sara Prata na legenda de uma conjunto de raras fotografias nas quais posa ao lado do namorado, João Leitão.

A data especial, quatro anos de vida em comum, é assinalada com as imagens românticas do casal, partilhadas na rede social Instagram, e com uma bonita mensagem de amor que a atriz declarou à cara-metade.

"Tens sido o meu grande amor, a minha energia, o meu norte e o meu sul. Temos sido uma equipa do caraças, e a verdade é que não tínhamos nem sonhado viver metade do que já vivemos. Amo-te tanto, meu amor (e tenho aqui coladinha a mim uma pequenina que é a prova disso, e que diz que és o melhor do mundo)", completou, referindo por último à filha de ambos.

Amélia, de quase dois anos, é a primeira filha em comum a nascer do amor entre Sara Prata e João Leitão.

