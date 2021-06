Sara Norte nunca teve medo de deitar mãos à obra e trabalhar, inclusivamente fora da sua paixão, a representação. Este sábado, dia 12 de junho, a atriz revelou através de uma publicação na sua conta de Instagram que, atualmente, encontra-se a trabalhar num restaurante de praia.

"Como todos sabem não gosto de estar parada e como a maioria das pessoas não me posso dar ao luxo disso", começa por dizer.

"Há cerca de 1 mês voltei a embarcar numa nova aventura: Estou neste momento a trabalhar num restaurante de praia e estou a gostar muito", informa.

"No outro dia houve um cliente que me reconheceu e me disse talvez das coisas que me marcou mais: que me gostava mais de ver na televisão mas que devemos fazer com gosto tudo aquilo a que nos propomos fazer e que via isso em mim", conta.

"A verdade é que por vezes podemos não fazer aquilo que amamos mas o importante é manter a fé, não desistir e nunca baixar os braços. E sim, continuo a ser atriz. Vou sê-lo sempre. Não mudei de vida, apenas tive que me adaptar como muitas pessoas neste momento", termina.

Desde logo, a filha de Vítor Norte recebeu o apoio de amigos. Inês Castel-Branco, por exemplo, escreveu: "E que belo restaurante. Esta semana vou aí outra vez e espero ficar numa mesa tua". Por seu turno, Rui Maria Pêgo acrescentou: "És um exemplo, Sara. Força!".

