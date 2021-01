Sara Norte voltou a deixar as saudades tomarem conta do seu coração. Esta terça-feira, dia 26, a atriz partilhou na sua conta oficial de Instagram uma imagem que recorda o ano em que nasceu - 1985.

"Muito amor numa foto. 1985", pode ler-se na legenda do amoroso registo a preto e branco onde Sara, com poucos dias de vida, surge ao colo do pai e da mãe: o ator Vítor Norte e Carla Lupi - que morreu em julho de 2012.

Eis abaixo o registo:

