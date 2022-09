A irmã de Sara Norte, Beatriz, morreu aos 14 anos, vítima de uma leucemia, em setembro de 2020. Pouco mais de dois anos após a morte, a atriz assinalou o aniversário da jovem.

"Hoje farias 17 anos. Como é possível? Continua a não parecer real porque a tua partida não tem lógica possível. A nossa pequenina, o nosso girassol. Tenho saudades tuas, da tua gargalhada e da tua personalidade forte. Às vezes fico a imaginar como serias tu adulta, a tornares-te uma mulher linda, com os valores todos que tinhas e com a inteligência para encarares esta vida nem sempre justa. Não há dia que não me lembre de ti. Minha Beatriz", escreveu Sara Norte na legenda de uma bonita imagem da menina.

Leia Também: "Pensei que não fosse possível voltar a fazer aquilo que amo"