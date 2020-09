Sara Norte aceitou o convite da 'Casa Feliz' para esta quarta-feira marcar presença no programa da manhã da SIC e conversar com Diana Chaves e João Baião.

A atriz falou sobre a sua personagem na quarta temporada de 'Golpe de Sorte', que estreou esta semana, e ainda que a medo não deixou de abordar alguns assuntos sobre a sua vida privada.

Sobre o casamento com o namorado, Vasco Cruz, Sara revela: "Já éramos para ter casado, adiámos e agora também não é altura. Agora... agora é viver as coisas com calma, viver cada dia e não fazer grandes planos para o futuro".

Emocionado, João Baião descansou Sara Norte quando a meia da conversa lhe garantiu que nunca lhe passaria pela cabeça falar sobre assuntos privados da sua vida pessoal. O apresentador referia-se à morte da irmã da atriz, que aos 14 anos perdeu a batalha contra a leucemia. Beatriz perdeu a vida em agosto deste ano.

Grata pelas palavras do apresentador, Sara confessa: "Talvez daqui a uns anos fale abertamente sobre tudo, mas neste momento eu tenho de me respeitar e não estou preparada para isso".

"És uma heroína", atirou João Baião.

Nesta altura particularmente difícil, Sara tem contado com o apoio de muitos colegas, amigos e particularmente do pai, Vítor Norte. "O meu pai é o meu grande amigo. Quando eu era nova nós revoltamo-nos contra os nossos pais, mas crescemos e começamos a ver a vida de uma forma diferente. E hoje em dia é o meu melhor amigo. E amo muito o meu pai", diz a atriz.

"Temos de tentar encarar a vida e não nos tornar-mos pessoas tristes nem amarguradas. E temos de ter força", completou.

Reveja aqui a entrevista completa.

Leia Também: Sara Norte homenageia a irmã no dia em que completaria 15 anos