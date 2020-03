Em casa de Sara Norte, esta sexta-feira, 27 de março, há razões para festejar. O companheiro da atriz, Vasco Cruz, completa 31 anos. Uma data que será comemorada de uma forma diferente por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Hoje o 'meu' Vasquinho faz anos: são 31! Sei que este ano o teu aniversário vai ser um pouco solitário, mas depois quando isto tudo passar logo festejamos com a nossa família e amigos", começou por escrever a atriz na sua página do Instagram.

Uma publicação que levou Sara Norte a declarar-se ao seu amor. "Que sejas muito feliz porque, sem dúvida, mereces: além de me aturares todos os dias, és uma pessoa muito especial e com quem tenho aprendido muito. A nossa relação tem sido para mim uma grande lição de companheirismo, amor e união... Temos passado por momentos extraordinários e também por coisas difíceis, mas continuamos aqui: sempre de mãos dadas (às vezes com alguns dias menos bons mas isso é o normal em qualquer relação) e com muita força para seguir em frente! Amo-te muito, meu amor! Quero o melhor para ti e que consigas realizar os teus sonhos... e como o meu pai diz (e com muita razão): 'O Importante é seres feliz!' Muitos parabéns", rematou.

