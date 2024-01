Em casa de Vítor Norte é dia de festa. O ator celebra mais um ano de vida e a data foi assinalada no Instagram pela filha mais velha, Sara Norte.

"Hoje o meu pai faz 73 anos. 'Tenho mesmo muito orgulho por seres como és e por muitas vezes, apesar das contrariedades e injustiças da vida, continuares com esse brilhozinho nos olhos e a acreditar naquilo que o mundo tem de bonito. Acho que isso faz de ti o ser especial que és: o meu Peter Pan. Que este ano te traga saúde, trabalho e muitas aventuras, como só tu as sabes viver, para depois as poderes partilhar connosco, os que te amam. Parabéns, pai! Amo-te muito'", pode ler-se na publicação que a atriz fez na rede social.

