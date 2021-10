"Ontem o dia foi cheio de emoções. Estava um pouco nervosa, mas fui recebida muito bem por esta equipa forte, unida e onde algumas pessoas trabalham já há muitos anos". Foi desta forma que Sara Norte começou por falar da sua estreia enquanto comentadora do programa da SIC Caras 'Passadeira Vermelha', desafio que viu com bons olhos.

Numa extensa mensagem que partilhou no Instagram, entre vários agradecimentos, um deles acabou por ser dirigido a Daniel Oliveira e à SIC.

"Obrigada também Daniel Oliveira (...) por esta oportunidade que vou agarrar com toda a forca e profissionalismo. Para mim cada conquista é sentida com grande alegria e claro, gratidão, porque tem sido uma longa jornada, mas como se diz, o que é nosso, a nós vem. Temos é que por vezes ter muita paciência, não desistir e trabalhar para isso", sublinha.

"E por fim, e não menos importante, um grande obrigada a todas as pessoas (amigos e pessoas que só me conhecem da televisão ou das redes sociais) que me têm enviado mensagem a dar carinho e apoio, não só agora como sempre. Sou mesmo uma grande sortuda. Obrigada também à minha família, pois devo-lhes muito carinho, amor e atenção. Se estou aqui hoje refeita é graças a eles", nota.

"Sei que não ganhei um prémio e que os agradecimentos são muitos mas ontem foi um dia especial. Que venham muitos mais", completa.

