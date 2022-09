Sara Matos foi mãe no passado dia 15 de setembro de 2021. Quase um ano depois do nascimento do filho, a atriz revelou qual a primeira palavra dita pelo pequeno Manuel.

"Ele já diz mamã e papá. Primeiro foi papá mas já me explicaram que é normal, porque é mais fácil dizer papá do que mamã", respondeu, 'arrancando' as gargalhadas dos jornalistas com quem falou durante a festa de apresentação da nova grelha da SIC.

"Ele, agora, num dia diz uma vez papá e, no mesmo dia, diz 20 vezes mamã", brincou ainda.

Recorde que Manuel é fruto da relação da atriz com Pedro Teixeira.

