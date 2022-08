Luana Piovani está a gravar a nova novela da SIC ao lado de Sara Matos. A atriz brasileira mostrou esta quarta-feira, dia 24 de agosto, imagens dos bastidores da produção que tem como título provisório 'Segredo'.

No vídeo divulgado por Luana, é possível vê-la no camarim a treinar o guião com Sara Matos e, mais tarde, no set de gravação.

"Clipinho da Dra. Vanda", escreveu a artista de 45 anos.

Espera-se que Luana Piovani seja a vilã desta novela.