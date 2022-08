Já começaram as gravações da nova novela da SIC, que contará com Sara Matos no papel principal.

"Arrancaram as gravações da nova novela da SIC. Uma superprodução em que Sara Matos vai surpreender. Brevemente, na sua televisão", escreveu a estação de Paço de Arcos na legenda de um vídeo em que é possível ver a atriz neste novo desafio.

Recorde que o último projeto de Sara Matos na SIC foi a condução do concurso 'Ídolos', que terminou no passado dia 3 de julho.

Leia Também: Sara Matos 'derrete' fãs com nova foto de Pedro Teixeira com o filho