Sara Matos surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram com novas imagens do filho, Manuel.

Desta vez, a atriz mostrou um carinhoso vídeo do bebé a colocar-se de pé.

"Oh meu Deus", reagiu a mamã 'babada' ao partilhar as imagens com os fãs.

De recordar que o menino nasceu em setembro do ano passado e é fruto da relação de Sara Matos com Pedro Teixeira.

