Sara Matos fez um género de balanço sobre o ano que passou, destacando os momentos que mais a marcaram. Como seria de esperar, todos estão relacionados com o filho Manuel, fruto do seu relacionamento com Pedro Teixeira.

"O melhor de 2021 foi mesmo as 40 semanas do Manuel comigo e o dia em que ele veio para os meus braços. Foi um ano incrível", começa por referir.

"Não há nada maior que este amor de proteção e este medo desafiante de tentar fazer o nosso melhor diariamente. Que aventura! Obrigada 2021. Claro, o Pedro estava em altas", completou.

