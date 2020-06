Sara Matos continua super babada com aquele que é o seu primeiro sobrinho, o recém-nascido Joaquim.

Este sábado a mãe do bebé, a atriz Joana Castro, completa mais um ano de vida e a data é agora assinalada de uma forma especial... até para Sara.

"És tu que fazes anos mas eu é que recebi o melhor presente de sempre. És mãe do sobrinho mais bonito do mundo, o nosso Joaquim", declarou o rosto da SIC na legenda de duas amorosas imagens de Joana com o filho.

