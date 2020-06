Sara Matos voltou a presentear os seus seguidores com uma nova fotografia do sobrinho recém-nascido. O bebé Joaquim, que resulta do namoro entre o irmão de Sara Matos, Afonso Alves de Matos, e a atriz Joana Castro.

"A minha nova capa de telemóvel", escreveu a tia babada na legenda da imagem que lhe arrebatou o coração. A fotografia, que pode ver na galeria, mostra o irmão de Sara com o bebé ao colo.

Recorde-se que Joaquim nasceu no decorrer desta semana e foi precisamente o rosto da SIC a dar boa-nova.

