Sara Matos e Pedro Teixeira vão ser pais do primeiro filho em comum.

A grande novidade foi anunciada nas redes sociais do casal. Onde ambos partilharam um vídeo de uma ecografia onde se vê o bebé e é referido que "está tudo bem".

No final do vídeo é ainda possível ver a pequena Maria, filha mais velha de Pedro Teixeira, de sorriso no rosto por saber que vai ter mais um irmão.

Maria, recorde-se, é fruto da relação entre Pedro Teixeira e Cláudia Vieira. A menina já tem uma irmã, Caetana, resultado da atual relação da atriz com João Alves.

