Com a chegada da pandemia e, consecutivamente, do confinamento, o teletrabalho tornou-se numa realidade para muitas pessoas. Cláudia Vieira partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um dos desafios ao ter reuniões em casa, nomeadamente, ter de cuidar da filha mais nova, a pequena Caetana.

Divertida com a menina, a atriz publicou imagens desta a mexer no seu computador, referindo na legenda da publicação: "Nas reuniões de hoje tive uma intrusa que só queria teclar.. Amam tecnologia esta criançada deliciosa".

Recorde-se que Caetana é fruto do relacionamento de Cláudia com João Alves. A artista é ainda mãe de Maria, de 10 anos, da relação anterior com Pedro Teixeira.

