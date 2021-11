Depois de ter destacado nas stories da sua página de Instagram um texto de Filipa Maló onde fala sobre a maternidade, Sara Matos decidiu surpreender de novo os fãs com mais um carinhoso retrato.

Nesta nova imagem que publicou na rede social, a mamã 'babada' aparece com o filho, Manuel, ao colo. Um momento de muita ternura.

Recorde-se que o bebé, que nasceu no passado mês de setembro, é fruto da relação da atriz com Pedro Teixeira. Este é o segundo filho do apresentador e ator da TVI, que é também pai de Maria, da relação anterior com Cláudia Vieira.

Veja a nova carinhosa imagem de Sara Matos com o filho na galeria.

Leia Também: Alerta fofura! Sara Matos dança para o filho bebé em vídeo encantador