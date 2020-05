Esta segunda-feira, dia 4, Sara Carreira cumprimentou os seus seguidores do Instagram com uma fotografia muito especial. No retrato, a filha mais nova de Tony Carreira aparece muito bem acompanhada pela avó, conforme a própria evidenciou na legenda do retrato.

"Primeira selfie com a minha avó. Bom dia", disse.

Desde logo, vários seguidores teceram inúmeros elogios ao retrato, evidenciado o lado mais divertido da avó de Sara.

Veja a publicação.

