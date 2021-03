A lutar contra um cancro nos ovários e a enfrentar uma separação que a transformará numa mulher divorciada, Sara Carbonero vive dias difíceis, ainda que, nas redes sociais, procure passar uma imagem pública de serenidade. De acordo com a imprensa do país vizinho, a jornalista e empresária ficou envergonhada com as notícias do passado de infidelidade do ainda marido, o ex-guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, expostas por uma alegada amante antiga. Mas publicamente ignorou a entrevista dada por Ruth Sanz.

O bem-estar dos dois filhos que tem em comum com o ex-desportista é, neste momento, a principal preocupação da espanhola de 37 anos. As crianças estão a viver com a mãe mas também têm passado tempo com o pai. A guarda parental definitiva ainda não foi definida. Nesta fase difícil, Isabel Jiménez, a sócia e amiga tem sido um apoio fundamental na vida de Sara Carbonero. Nos últimos dias, estiveram em Almería, a trabalhar nas novas imagens promocionais da marca que as duas criaram, a Slow Love.