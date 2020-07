Sara Carbonero e Iker Casillas vão passar as férias de verão no interior de Espanha, em Corral de Almaguer em Toledo e em Navalacruz em Ávila. Fontes próximas do casal, que se mudou para o Porto em 2015, revelaram ao jornal espanhol El País que o período de descanso será repartido entre a terra da jornalista e a do guarda-redes e que a ocasião deverá ser aproveitada para planear o futuro familiar. Permanecer no norte de Portugal ou regressar a Madrid são duas das hipóteses em cima da mesa.

Apesar de viverem em Portugal há cinco anos, Sara Carbonero e Iker Casillas mantêm a luxuosa casa onde residiam antes da mudança, na urbanização La Finca, onde também morou o futebolista português Cristiano Ronaldo enquanto jogou no Real Madrid CF. Nas redes sociais, a jornalista e o desportista têm-se multiplicado em elogios à cidade que os acolheu em 2015. "Adoro viver no Porto. Estou completamente apaixonada por esta cidade e pela sua gente", assumiu a espanhola à revista Elle.

Embora se tenham rendido a Portugal, o regresso a Espanha, que pode não ser imediato, é um dado garantido. "Não é uma decisão definitiva e sei que, quando chegar o momento de regressar, lidarei com essa situação com força e entusiasmo", desabafou Sara Carbonero, que tatuou a palavra saudade no corpo, à publicação. Apesar de incerto, o futuro profissional de Iker Casillas continuará ligado ao desporto. "Os que o conhecem garantem que não pretende abandonar o futebol", escreve o El País.