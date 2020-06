Estão habituados a vê-la com roupas sensuais mas, desta vez, muitos acham que passou todos os limites. A jornalista e pivô argentina Romina Malaspina, um dos rostos do canal informativo Canal 26, surgiu em antena com um top transparente da conceituada marca sul-americana Lorena Perazzo. Apesar de ter recebido muitas mensagens a perguntarem-lhe onde é que poderiam adquirir a peça, também foram muitos os que se indignaram com a ousadia, sobretudo nas redes sociais.

"De repente, tornou-se moda a televisão argentina colocar mulheres provocadoras a apresentar notícias para ter mais audiências? É triste! Fala-se de empoderamento feminino mas isto é precisamente o contrário. As mulheres continuam a ser usadas como objetos e, como neste caso, felizes por sê-lo", criticou Gaston Deuz. "Vestiste-te para apresentar notícias ou para ir trabalhar para um bar de striptease?", questionou Yamil Arrifai, um dos seus mais de dois milhões de seguidores.

Nas redes sociais e em grupos de Whatsapp, o vídeo da jornalista a usar o (já) famoso top tornou-se rapidamente viral. Num primeiro momento, Romina Malaspina, que pode ver na galeria de imagens que se segue, desvalorizou o episódio mas acabou por vir, depois, a público defender-se das críticas. "Escandalizaram-se por ver o peito de uma mulher que tinha os mamilos tapados? Deixem de ser moralistas! Enquanto continuarmos a ver os seios como uma coisa anormal, não avançaremos", refere.