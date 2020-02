Sara Carbonero começou a semana a receber várias manifestações de carinho. Isto porque a jornalista e modelo espanhola completou 36 anos no dia 3 de fevereiro. Uma data que a própria assinalou na sua página do Instagram.

Na descrição de uma fotografia sua que partilhou na rede social, Sara começou por falar no significado do termo kama muta que, segundo a mesma, "significa literalmente ser movido, cheio de amor ou admiração".

"Há uns dias uma pessoa que se tornou imprescindível na minha vida falou-me desta expressão que muitos ainda não conhecem. Os especialistas dizem que é a emoção universal mais intensa, porque define o instante em que nos sentimos cheios de afeto, surpresa ou admiração por algo ou alguém que não leva muito tempo em deixar-nos com os olhos em lágrimas. Pode ser uma canção, um grupo de pessoas [...]. Essa mesma pessoa disse-me: 'Percebes que existem muitas palavras para definir as emoções que nos provoca desconforto e nenhuma para este instante que nos dá arrepios ou nos faz sentir borboletas no estômago", começou por partilhar com os fãs.

"Achei que estava certa e desde esse dia que tenho procurado mais o 'kama muta', sou capaz de o identificar nas pequenas coisas, todos os dias, tento não passar um único dia sem o sentir. Como hoje, ao ler todas as felicitações pelos meus 36 anos num ano em que completá-los foi o melhor presente possível. Obrigada por tanto carinho e inspiração", completou.

Recorde-se que Sara foi diagnosticada com um cancro nos ovários no ano passado.

A modelo e jornalista é mãe de dois meninos, Lucas e Martín, fruto do casamento com Iker.

Leia Também: Sara Carbonero faz 36 anos. A (discreta) mensagem de Iker Casillas