Sara Barradas terminou as férias sobre rodas e não podia estar mais feliz com a experiência. Na sua página de Instagram, a atriz deixou claro que passar uns dias numa autocaravana é, com "certeza", para repetir.

"Foi a única foto com o raio da autocaravana! Uma semana a conduzir e a dormir aqui. Parece cansativo e merecedor de alguma coragem, como me disseram, mas quando já se é mãe, conduzir uma autocaravana, por Portugal, com gaiatas lá dentro é 'peanurs'. Gostei tanto da experiência que vou repetir de certeza", contou na legenda de uma foto partilhada no Instagram.

Nestes últimos dias, recorde-se, a atriz deu nas vistas por aparecer com o cabelo repleto de tranças. Um novo visual que foi bastante elogiado pelos seus seguidores.

