Sara Barradas levou a filha ao dentista e confessou que sentiu um "certo 'falhanço'" pelo facto de a menina, de quatro anos, ter duas cáries.

Numa partilha que a mamã fez na sua página de Instagram, desabafou: "A Lua teve as suas primeiras duas cáries. Sou a única mãe a sentir um certo 'falhanço' por a minha filha ter tido as primeiras aos quatro anos? Enfim, pensei em tudo: 'Por que é que a deixo comer doces…? Será que não lhe tenho lavado os dentes suficientemente bem? Por que não passo o fio dentário?'. A famosa culpa".

"O que é certo é que uma criança aos quatro anos não tem culpa das cáries que poderá ter. Por isso, nós pais temos de ficar ligados e cuidar da higiene oral dos nossos filhos, tanto quanto cuidamos da nossa", destacou de seguida.

Ainda sobre a consulta, Sara Barradas relatou que a filha "teve de ser anestesiada para suportar o tratamento e não é fácil". "Foi com muita brincadeira, muita calma e brinquedos à mistura e recompensas no final. O Dudu da Lua também foi ao dentista e lá conseguimos", acrescentou.

"Agora é reduzir nos doces, reforçar as lavagens e manter as consultas de seis em seis meses", escreveu, por fim, juntando ainda um vídeo com imagens da ida da menina à consulta.

De recordar que a pequena Lua é fruto do casamento de Sara Barradas com José Raposo.

Leia Também: Sara Barradas muda de visual. "Há anos que não cortava assim o cabelo"