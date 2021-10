Sara Barradas fez esta terça-feira, 19 de outubro, uma partilha que 'derreteu' os seus seguidores do Instagram. Tratam-se de várias fotografias do marido, José Raposo, com a filha de ambos, a pequena Lua, de dois anos.

Na legenda da publicação, a artista escreveu a palavra "amo-te" em diversas línguas, colocando por baixo a carinhosa forma como a menina as diz.

"É o que nos dizemos todas as noites ao deitar. Porque a gente 'semos' poliglotas. Nós e ela", completou.

Veja as imagens na seguinte publicação:

