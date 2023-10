Sara Barradas partilhou nas stories do Instagram esta quinta-feira, 12 de outubro, um desabafo sobre alguns dos problemas que se vivem em Lisboa por estes dias.

A atriz começou por mostrar uma imagem do GPS, na qual é possível ver que iria demorar 30 minutos para fazer pouco mais de sete quilómetros de estrada.

De seguida, Sara escreveu: "Esta cidade está o caos. Todos os dias! Pessoas que demoram meia hora para fazer sete quilómetros, pessoas que demoram uma hora e meia para fazer 30 quilómetros. As pessoas são obrigadas a viver nas periferias, porque ninguém consegue comprar ou alugar casa no centro da cidade e depois as redes de transportes deixam muito a desejar. As pessoas queixam-se que esperam muito pelos autocarros e quando chegam são latas de sardinhas! Isto vai de mal a pior!". Veja abaixo as partilhas da atriz.



