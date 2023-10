Eis que 15 anos depois, a rebelde Diana, personagem a que Sara Barradas deu vida na série 'Morangos com Açúcar', está de volta. A atriz, de 32 anos, falou sobre este desafio durante uma conversa com Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10', esta terça-feira, 10 de outubro.

A apresentadora não conseguiu disfarçar a surpresa quando descobriu que Diana regressaria enquanto inspetora da Polícia Judiciária.

"Por um lado pode parecer estranho, sim, mas por outro lado uma pessoa que viveu exatamente as coisas que ela viveu, um lado mais negro da vida... depois foi mãe adolescente e o filho foi raptado por uma rede de tráfico e isso foram coisas que fui buscar lá atrás para fazer sentido", notou a artista, explicando de que forma construiu esta personagem.

Poderá ver aqui o momento.

