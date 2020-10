Sara Barradas junta-se ao cada vez mais vasto leque de atores e artistas que nas últimas semanas têm visto as suas contas de redes sociais serem hackeadas. Agora, após vários dias sem a sua conta, a atriz conseguiu finalmente voltar à rede social e, em jeito de alerta, conta como tudo aconteceu.

"Então, para quem não sabe, no passado dia 21 perdi completamente o acesso à minha conta. Recebi uma mensagem privada, pelo instadirect, supostamente, vinda do próprio instagram, uma vez que a conta era certificada. A mensagem dizia que ia perder a certificação da minha página (símbolo azul) se não respondesse a algumas questões e não mudasse a password por segurança. Visto agora, com a devida distância, parece só estúpido eu ter caído em tal esparrela, mas no momento não pensei assim e, infelizmente, não fui só eu", começa por relatar Sara Barradas, lembrando que esta situação aconteceu já a vários colegas atores e sempre com "o intuito de extorquir dinheiro".

"Assim que 'criei' a tal nova password, perdi o acesso à conta e comecei a receber emails em turco, vindos do Instagram, a informar que estavam a entrar na minha conta (na Turquia). Assim que tentei redefinir a pass deu erro: o username não era encontrado, pelo email dava erro, e pelo número de telemóvel também. Tentei seguir todos os passos recomendados pelo Instagram e pelo Facebook, mas sem sucesso. A minha agência fez tudo para me ajudar e outros amigos também", continua.

"Passados nove dias (nem muitos, nem poucos, bastantes)", a atriz conseguiu "'sorrateiramente'" entrar na conta, "redefinir a senha e activar a autenticação de dois factores". O problema ficou assim resolvido, para sua felicidade, mas a verdade é que pode repetir-se a qualquer momento e com qualquer pessoa. Precisamente para que não volte a acontecer, Sara resolveu contar a sua história e alertar para factores importantes.

"Só estou a contar tudo isto para alertar toda a gente para não abrirem mensagens duvidosas ou mesmo que vos pareçam credíveis (como foi o meu caso) não cliquem em links nenhuns e, acima de tudo, não mudem as senhas, não forneçam os vossos dados! Eles ANDEM aí... Obrigada a quem me ajudou", termina Sara, que resolveu ainda juntar a esta publicação as imagens que mostram "o processo mental" pelo qual passou desde que foi hackeada.

