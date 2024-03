Depois da notícia sobre o facto de Dani Alves - acusado de agressão sexual - ter pago um milhão de euros - quantia estipulada pelo Tribunal de Barcelona - para ficar em liberdade condicional, Sara Barradas comentou o tema no Instagram.

"A propósito do caso do Dani Alves. Não fiquemos tão admirados por ele pagar um milhão de euros para ficar em liberdade depois de violar uma mulher. Isto é o princípio de toda a (in)justiça: o dinheiro. A justiça e o dinheiro não são para quem quer, são para quem pode. E na sociedade machista em que vivemos, cujo sistema de justiça é duramente patriarcal, com leis feitas por homens, para defender homens, nada disto pode surpreender", começou por dizer nas stories da sua página na rede social.



De seguida, a atriz referiu "alguns artigos do código penal com palavras curtas e grossas".

"Espancar uma mulher a vida toda pode ser punido com pena de prisão de um até cinco anos. Violar uma mulher pode ser punido com pena de pisão de um até seis anos. Ser pedófilo pode ser punido com pena de prisão de um até oito anos. Roubar uma pessoa pode ser punido com pena de prisão de um até oito anos ou de três até 15 anos nalguns casos. Traficar droga pode ser punido com pena de prisão de quatro até 12 anos ou de cinco até 15 anos nalguns casos. Bem, fiquemos por aqui", destacou.

"Resumido: é muito pior, muito mais prejudicial e condenável traficar ou roubar do que destruir a vida de uma criança ou de uma mulher. Não são palavras minhas. É o que está escrito na lei. Mas se calhar o problema é a forma como eu vejo o mundo, essa forma está desenquadrada do que se passa na prática, claramente", rematou.



