Kate Middleton marcou presença esta segunda-feira, 24 de abril, num compromisso oficial no qual abraçou a missão de voluntária. A princesa disponibilizou-se a perceber como funciona e a ajudar uma instituição de caridade que recebe doações de utensílios para crianças.

Foi, contudo, o look que usou na ocasião o que mais deu que falar na imprensa internacional e entre os fãs da realeza.

Kate combinou umas calças pretas de corte clássico, da LK Bennett, com uma camisola básica branca e um blazer bege, da Reiss. O visual ficou completo com uns sapatos rasos, tendência nas coleções de primavera, que deixaram as admiradoras da esposa de William a desejar ter uns iguais.

Os sapatos em questão são da marca Boden e esgotaram em poucas horas depois de serem usados pela princesa de Gales. No site da marca os chamados pointed ballet flats, à venda por 160 euros, já não estão disponíveis em preto, cor usada por Kate, mas sobram ainda pouquíssimos números em verde e coral.

